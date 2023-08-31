Продюсер Палагаев задержан по подозрению в убийстве экс-депутата Гамзаева

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Напомним, ранее в подмосковном доме известного продюсера Гранта Палагаева произошла перестрелка. Палагаев получил ранение руки, а рядом с ним нашли тело мужчины с пистолетом в руке.
Сегодня, 31 августа, стало известно об убийстве экс-депутата Народного собрания Дагестана Ахмеда Гамзаева в Подмосковье. По словам дочери Гамзаева, экс-депутат был убит 26 августа, предварительно, из огнестрельного оружия.
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