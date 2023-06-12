Проект журналистов TUT.by признали экстремистским в Белоруссии

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Портал «Зеркало» бывших сотрудников TUT.by запретило МВД Белоруссии
Портал «Зеркало», созданный бывшими сотрудниками ранее запрещённого на территории Белоруссии издания TUT.by, признали экстремистский в МВД республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Теперь любой контент, публикуемый интернет-проектом, считается запрещённым, а журналистам, которые работали на платформе грозит до семи лет.
Ранее сообщалось, что Белоруссия приняла меры по прикрытию своих дорог на границе с Российской Федерацией. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Белоруссии.
Это было сделано ради обеспечения безопасности людей в обеих странах, несмотря на возмущение, которое возникло в белорусской прессе из-за очередей, возникших в пунктах пропуска на границе двух республик.
Теперь любой контент, публикуемый интернет-проектом, считается запрещённым, а журналистам, которые работали на платформе грозит до семи лет.
Это было сделано ради обеспечения безопасности людей в обеих странах, несмотря на возмущение, которое возникло в белорусской прессе из-за очередей, возникших в пунктах пропуска на границе двух республик.
Андрей Гаврилов