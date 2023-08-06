Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно запретили. 

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщили в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Отмечается, что причины остановки движения автотранспорта на мосту не сообщаются.
В сообщении также просят автомобилистов сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Напомним, ранее по данным мэра Москвы Сергея Собянина, сегодня, 6 августа, в районе 11 часов утра была совершена попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте к городу силами ПВО беспилотник был уничтожен.
Глава городского округа Дмитрий Жариков сообщил, что детали беспилотника частично упали на детскую площадку в Подольске. Обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог мягких тканей руки, но его здоровью сейчас ничего не угрожает.
Читайте также:
Жариков сообщил о последствиях падения беспилотника в Подольске
В Минобороны подтвердили информацию об уничтожении БПЛА в Подольском районе
Ограничения на прием и вылет самолетов во Внуково из-за закрытия воздушной зоны сняты
В сообщении также просят автомобилистов сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Глава городского округа Дмитрий Жариков сообщил, что детали беспилотника частично упали на детскую площадку в Подольске. Обошлось без жертв. Один пенсионер получил ожог мягких тканей руки, но его здоровью сейчас ничего не угрожает.
Читайте также:
Жариков сообщил о последствиях падения беспилотника в Подольске
В Минобороны подтвердили информацию об уничтожении БПЛА в Подольском районе
Ограничения на прием и вылет самолетов во Внуково из-за закрытия воздушной зоны сняты
Екатерина Коршунова