Профессор МГУ пропал после прогулки по лесу в Тверской области

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В лесу Тверской области потерялся профессор-физик Московского государственного университета, сообщает MK.RU.
83-летний Николай Каск ушел погулять по лесу еще 6 июля. Летом семья профессора проживала на даче в деревне Широкова.
Домочадцы сперва пытались отыскать Каска сами, однако, спустя сутки безрезультатных поисков, обратились к волонтерскому отряду «Сова».
Спустя почти 20 дней поисков – найти пенсионера так и не удалось. При этом, район поисков пока ограничивается только Тверской областью.
Семья профессора предполагает, что он мог дойти до прилегающей к лесу дороги и сесть в автомобиль. В каком направлении могла увезти пожилого ученого машина – пока остается только догадываться.
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Домочадцы сперва пытались отыскать Каска сами, однако, спустя сутки безрезультатных поисков, обратились к волонтерскому отряду «Сова».
Семья профессора предполагает, что он мог дойти до прилегающей к лесу дороги и сесть в автомобиль. В каком направлении могла увезти пожилого ученого машина – пока остается только догадываться.
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Евгения Парфентьева