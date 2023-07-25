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Профессор МГУ пропал после прогулки по лесу в Тверской области

В Тверской области разыскивают пропавшего профессора МГУ Каска
25 июля 2023, 14:53

Фото: iStock/syahrir maulana

В лесу Тверской области потерялся профессор-физик Московского государственного университета, сообщает MK.RU.
83-летний Николай Каск ушел погулять по лесу еще 6 июля. Летом семья профессора проживала на даче в деревне Широкова.

Домочадцы сперва пытались отыскать Каска сами, однако, спустя сутки безрезультатных поисков, обратились к волонтерскому отряду «Сова».


Спустя почти 20 дней поисков – найти пенсионера так и не удалось. При этом, район поисков пока ограничивается только Тверской областью.

Семья профессора предполагает, что он мог дойти до прилегающей к лесу дороги и сесть в автомобиль. В каком направлении могла увезти пожилого ученого машина – пока остается только догадываться.

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#Каск
#МГУ
#Тверская область
#Волонтеры
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Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево готовится к аварийной посадке пассажирский самолет
25 июля 2023, 15:14

Фото: iStock/Kesu01

В московском аэропорту Шереметьево сообщили об аварийной посадке пассажирского борта, пишет Telegram-канал 112.
По предварительной информации, у самолета отказал один из двигателей.  

О состоянии людей, находящихся на борту, пока ничего не известно.  

На посадочной полосе самолет ждут экстренные службы и спасатели. 

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#Шереметьево
#Самолет
#Аварийная посадка
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В столичном СК рассказали, кто чаще становится убийцей
Следователь Ярош рассказал, кто чаще всего становится преступником
25 июля 2023, 14:54

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Сергей Ярош заявил, что чаще всего преступниками становятся мужчины. Об этом Ярош сообщил «Вечерней Москве».
«В текущем периоде 2023 года в суд направлено три уголовных дела об убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», — цитирует Яроша «Вечерняя Москва».

Ярош отмечает, что преступления против половой свободы личности, убийства совершают люди, у которых нет высшего образования, работы, а также личности, страдающие от алкогольной зависимости.

Напомним, ранее уголовник изнасиловал школьницу в отеле Санкт-Петербурга после знакомства в интернете. Взрослый мужчина познакомился с девятиклассницей в интернете на сайте знакомств. При встрече он ее изнасиловал. В результате насилия несовершеннолетняя обратилась за медицинской помощью. Сообщается, что подозреваемого задержали. Ему грозит до пятнадцати лет тюремного срока. Ранее мужчина уже был судим за покушение на кражу с проникновением в жилище.

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#преступление
#СК
#убийство
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Полутораметровая гадюка ползает по территории детского сада в Москве
В Москве на территории детского сада замечена полутораметровая змея
25 июля 2023, 14:40

Фото: iStock/JMrocek

В столичном районе Марьино в детском саду на улице Белореченской на территории детского сада пытаются отловить полутораметровую змею. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, внешне эта змея похожа на гадюку. На место вызвали сотрудников экстренных служб для отлова рептилии и обеспечения безопасности воспитанникам дошкольного учреждения.

Напомним, четырехлетнего ребенка экстренно госпитализировали после укуса змеи рядом с подмосковным Домодедово. Тогда же в Московской области от укуса гадюки пострадала 12-летняя девочка, ее также госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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#змея
#Москва
#детский сад
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Спасатели не могут пробраться к пострадавшим в ДТП на Алтае туристам
Турист, пострадавший в ДТП на Алтае, находится в крайне тяжелом состоянии
25 июля 2023, 14:26

Фото: iStock/Akacin Phonsawat

Один из туристов, которого удалось вызволить из опрокинувшегося грузовика на Алтае, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Напомним, группа туристом в составе 15 человек направлялась к Каракольским озерам в кузове грузовика. При этом, дорога, по которой проезжали туристы – крайне труднодоступная. По ней можно проехать только на технике высокой проходимости. Предварительно – туристы приехали из Екатеринбурга.  

«Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, его сейчас доставляют в больницу», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.  

Спасатели все еще пытаются добраться до остальных пострадавших.  

На настоящий момент известно об одной погибшей женщине.  

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#Алтай
#Туристы
#Спасатели
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В Москве стали массово задерживать обнаженных пикаперов
Московских пикаперов запечатлели разгуливающими по улицам в обнаженном виде
25 июля 2023, 14:15

Фото: iStock/gemenacom

Пикап-тренер из интернета Роман Похабов запустил среди своих учеников экстраординарный тренд – чтобы раскрепоститься и научиться общаться с женщинами – достаточно прогуляться обнаженным по улицам столицы, видео публикует у себя Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Похабов убеждает своих учеников, что таким образом они научатся владеть своим телом «так, что никто не устоит». Сперва они оголялись коллективно, на стендапе, теперь же, должны выйти на охоту поодиночке.  

Но беда даже не в том, что пикаперы просто разгуливают обнаженными в московские дождливые будни. В таком виде они должны знакомиться с девушками. На нескольких из таких соблазнительный уже лежат заявления в полиции.  

Mash разместил у себя видеоролик с задержанием одного из голых джентельменов. Его коллег сейчас разыскивают.  

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#Пикап
#Москва
#Эксгибиционизм
#Полиция
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В Ленобласти задержан замглавы администрации Лужского района из-за обрушения моста
25 июля 2023, 14:11

Фото: iStock/Rawf8

В Ленинградской области по делу об обрушении моста на фестивале «Ольгины берега» задержали первого заместителя главы администрации Лужского района Андрея Голубева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Напомним, трагедия произошла на ежегодном фольклорном празднике «Ольгины берега». Очевидицы рассказывают, что люди стали забираться на мостик, чтобы лучше было видно представление. На мосту оказалось так много людей, что он не выдержал их веса и сложился «как карточный домик».

Согласно сообщению, Голубев является главным подозреваемым по статье «Причинение смерти по неосторожности». Именно он организовал фестиваль, во время которого и обрушился мост, из-за чего погиб один человек, еще семеро пострадали.

Сейчас с Голубевым следователи проводят работу.

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#мост
#обрушение
#задержание
#Ленинградская область
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В правоохранительные органы поступило сообщение о гранате, найденной у столичного отеля
Территорию вокруг московского отеля St. Regis Moscow Nikolskaya оцепила полиция
25 июля 2023, 13:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

В правоохранительные органы поступило сообщение о гранате, найденной рядом с отелем St. Regis Moscow Nikolskaya в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT.
Отель St. Regis Moscow Nikolskaya находится в самом сердце столице – на Лубянке. После сообщения об обнаруженном взрывном устройстве, правоохранительные органы оцепили территорию вокруг здания.  

Постояльцы St. Regis пока остаются в своих номерах, сообщений об эвакуации не поступало.  

При предварительном осмотре, полицейские сделали вывод, что граната игрушечная. Однако, чтобы не рисковать, решили дождаться кинологов с собаками.  

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Одноклассница рассказала об убитой 16-летней школьнице, которой перерезали горло
25 июля 2023, 12:40

Фото: iStock/zoka74

Одноклассница убитой в Дивногорске девушки, которую обнаружили с перерезанным горлом, рассказала, что погибшая была доброй и общительной. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Друзей у нее было достаточно много, она была общительной и доверчивой», — цитирует девушку «Газета.Ru».

Напомним, ранее в городе Дивногорск Красноярского края обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Она ушла из дома еще в субботу, 22 июля, и пропала. Как сообщает прокуратура Красноярского края в своем телеграм-канале, девушка договорилась встретиться с подругой на набережной Дивногорска. Подруга ее так и не дождалась, вечером домой девушка не вернулась, телефон был вне зоны доступа.

Ее тело было обнаружено в лесосеке, неподалеку от трассы Р-257, проходящей вдоль Дивногорска. В прокуратуре отметили, что семья девушки характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит.

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#убийство
#одноклассница
#Красноярский край
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В Курске суд вынес приговоры экс-сотрудникам предприятия ОПК по делу о госизмене
25 июля 2023, 12:34

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Курский областной суд приговорил двух экс-работников оборонного предприятия за передачу данных украинской военной разведке: бывшим супругам назначили от 13 до 17 лет лишения свободы и штрафы.
Курский областной суд признал бывших супругов виновными в госизмене. Мужчине назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме и 14 лет в колонии строгого режима. Также виновный должен выплатить штраф 450 тысяч рублей. Для него будет действовать ограничение свободы (1,5 года).
 
Бывшей супруге обвиняемого назначено 13 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 350 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на 1 год.
 
Бывших работников оборонного предприятия обвиняли в передаче данных украинской военной разведке, а также подготовке к совершению взрывов на железнодорожных путях в Курской и Белгородской областях.
 
У бывших супругов было изъято более 4 кг пластичного взрывчатого вещества, 4 взрывателя, конструкторская документация, а также $150 тысяч.
 
Уголовное дело было возбуждено по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к диверсии». Задержанные во всём признались. 

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#Курск
#суд
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