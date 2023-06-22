Профессора МХАТа Рыжакова экстренно госпитализировали с коронавирусом

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Виктора Рыжакова госпитализировали в состоянии средней степени тяжести
Профессора театра МХАТа и бывшего художественного руководителя «Современника» Виктора Рыжакова экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Рыжаков заболел еще пару дней назад, но принял решение лечиться дома. Сегодня состояние профессора сильно ухудшилось, и ему пришлось вызвать скорую.
В больницу у Рыжакова подтвердила коронавирус, а ЭКГ показала полную блокаду правой ножки пучка Гиса. Бывший худрук находится в состоянии средней степени тяжести под наблюдением специалистов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Киева массово ринулись в аптеки за йодидом калия после слов Владимира Зеленского о том, что Россия, якобы, готовит диверсию на Запорожской АЭС.
По информации СМИ, Рыжаков заболел еще пару дней назад, но принял решение лечиться дома. Сегодня состояние профессора сильно ухудшилось, и ему пришлось вызвать скорую.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Киева массово ринулись в аптеки за йодидом калия после слов Владимира Зеленского о том, что Россия, якобы, готовит диверсию на Запорожской АЭС.
Евгения Парфентьева