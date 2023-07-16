Прохожие нашли брошенного годовалого ребенка на северо-востоке Москвы

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Возле одного из жилых домов на северо-востоке Москвы прохожие нашли брошенного годовалого младенца. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы взяла на контроль установление личности ребенка и его родителей, а также последующее устройство малыша. По факту происшедшего организована проверка с целью выяснения деталей и причин, по которым ребенка оставили на улице. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Александр Бойцов