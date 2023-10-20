Прохожий обнаружил труп младенца в мусорном контейнере в Балашихе

Фото: iStock/blinow61
В Балашихе в мусорном контейнере прохожий обнаружил труп новорождённого ребенка, завернутый в плед. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
«19 октября 2023 года около 12 часов дня местным жителем в одном из мусорных контейнеров г. Балашихи в завернутом пледе обнаружен младенец мужского пола без признаков жизни», - говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия приехали следователи и криминалисты. Они осмотрели место, допросили возможных свидетелей преступления. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти новорожденного мальчика. Уточняется, что следов насильственной смерти на ребенке не обнаружено. Кроме того, будут проведены медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.
Читайте также:
Многодетная пьяная россиянка пыталась задушить четырехлетнего сына
Студент из Волгоградской области прилюдно изнасиловал товарища карандашом
В Улан-Удэ прохожие нашли на остановке полуголого 12-летнего мальчика
Элина Позднякова