Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва на заправке

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Прокуратура Дагестана проводит проверку в связи с инцидентом на автозаправке в Махачкале, сообщается в телеграм-канале этого ведомства.
«В связи с пожаром на автозаправочной станции в Махачкале прокуратурой республики инициирована проверка. Руководители прокуратуры направлены на место для координации действий правоохранительных и экстренных служб», - заявили в ведомстве.Также будет проведена оценка, насколько на объекте соблюдались законодательные требования к пожарной и промышленной безопасности.
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