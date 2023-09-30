Прокуратура Франции проверяет сделки главы LVMH Бернара Арно с бизнесменом из РФ

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Прокуратура Парижа начала предварительное расследование из-за финансовых операций миллиардера, президента LVMH Бернара Арно и экс-участника российского списка Forbes Николая Саркисова (одного из основных владельцев компании «РЕСО-Гарантия»). Как сообщает издание Le Monde, расследование, инициированное французским подразделением по борьбе с отмыванием денег Tracfin, ведется с 2022 года.
Арно, главный исполнительный директор и контролирующий акционер империи роскоши LVMH, обвиняется в подозрительных денежных переводах с российским бизнесменом Николаем Саркисовым.
Согласно данным французской прокуратуры, Саркисов приобрел 14 объектов недвижимости в районе эксклюзивного лыжного курорта Куршевель на общую сумму около 16 млн евро с октября по декабрь 2018 года через сделки с компаниями-посредниками. При этом Арно предоставил кредит на сделку через одну из своих компаний. После этого он купил все приобретенные российским бизнесменом активы — их стоимость составила 1,8 миллиона евро.
Таким образом, миллиардер заплатил за недвижимость дважды, а Саркисов получил прибыль без каких-либо оснований. Теперь прокуратура может либо начать официальное расследование, либо прекратить его после проведения предварительной проверки.
Источник, близкий к Арно, сообщил Le Monde, что все сделки проводились в соответствии с законом.
С начала нынешнего года состояние Бернара Арно выросло почти на $25 млрд и теперь составляет 188,8 миллиарда. Благодаря этому француз занимает вторую строчку в рейтингах богатейших людей планеты после владельца Tesla и SpaceX Илона Маска, являясь одновременно самым богатым человеком Европы.
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Согласно данным французской прокуратуры, Саркисов приобрел 14 объектов недвижимости в районе эксклюзивного лыжного курорта Куршевель на общую сумму около 16 млн евро с октября по декабрь 2018 года через сделки с компаниями-посредниками. При этом Арно предоставил кредит на сделку через одну из своих компаний. После этого он купил все приобретенные российским бизнесменом активы — их стоимость составила 1,8 миллиона евро.
Источник, близкий к Арно, сообщил Le Monde, что все сделки проводились в соответствии с законом.
С начала нынешнего года состояние Бернара Арно выросло почти на $25 млрд и теперь составляет 188,8 миллиарда. Благодаря этому француз занимает вторую строчку в рейтингах богатейших людей планеты после владельца Tesla и SpaceX Илона Маска, являясь одновременно самым богатым человеком Европы.
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