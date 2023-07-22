Прокуратура Москвы опубликовала видео прорыва трубы с горячей водой в ТЦ «Времена года»

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Столичная прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором видно место прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» в Москве. По кадрам видно, что труба с вылетевшей из нее заглушкой находится в подсобном помещении, которое завалено контейнерами и посудой.
«Предварительное место прорыва трубы горячего водоснабжения внутренних коммуникаций ТЦ. Прокуроры продолжают работу на месте происшествия», — сказано в опубликованном сообщении.
Напомним, ранее горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказали помощь на месте. Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек. По данным МЧС, к аварии в московском ТЦ «Времена года» привел прорыв внутреннего теплопровода.
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СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в торговом центре «Времена года»
Артем Путинцев