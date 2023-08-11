Прокуратура начала проверку после гибели двух детей в Приморье

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Представитель прокуратуры Приморья сообщил, что по факту гибели двух детей началась проверка. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что представитель прокуратуры региона подтвердил факт гибели детей. По данным ведомства, поиски мальчиков длились около двух часов.
Сообщается, что прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств трагедии.
В 6 муниципалитетах Приморского края действует режим ЧС из-за паводка, который нахлынул на регион под воздействием тайфуна «Ханун».
Напомним, в Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, в результате чего дети погибли. Мальчики пропали днем 11 августа. Дети играли у обочины. Одного из мальчиков затянуло в водопропускную трубу потоком воды, которая разлилась в результате паводка. Второй ребенок поспешил на помощь, но тоже погиб.
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Сообщается, что прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств трагедии.
Напомним, в Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет, в результате чего дети погибли. Мальчики пропали днем 11 августа. Дети играли у обочины. Одного из мальчиков затянуло в водопропускную трубу потоком воды, которая разлилась в результате паводка. Второй ребенок поспешил на помощь, но тоже погиб.
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Екатерина Коршунова