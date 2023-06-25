Прокуратура назвала возможную причину пожара в многоэтажке в Королеве

Возгорание произошло в квартире на 14-м этаже 25-этажного здания, в результате чего 10 человек были эвакуированы, а двое погибли - один из местных жителей и пожарный, который пытался его спасти.
Для выяснения точной причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Прокуратура Королёва активно контролирует соблюдение прав жильцов и расследует обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работает заместитель прокурора Королёва Андрей Нехорошев.
Ранее в ГСУ Следственного комитета России по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела в связи со смертью двух мужчин.