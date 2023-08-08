Прокуратура Приморья: Застрявшие не необитаемом острове дети вывезены на материк

Фото: istockphoto/andrej67
На необитаемом острове Аскольд в заливе Петра Великого с 5 августа находилась группа детей из 17 человек, которые не могли добраться до материка из-за плохой погоды. Сегодня, 8 августа, в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что все дети благополучно доставлены в поселок городского типа Дунай.
Регулярного сообщения с островом нет. Как только позволили погодные условия, детей и взрослых на материк сотрудники МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам. Соблюдение прав несовершеннолетних на месте контролирует заместитель прокурора ЗАТО Фокино Тимофей Бежанов. Медицинская помощь никому из детей и взрослых не потребовалась.
Читайте также:
Ливни и ветер могут нарушить жизнеобеспечение сразу десяти регионов Сибири и Дальнего Востока
В Приморье 17 детей уже два дня не могут выбраться с необитаемого острова
В России три населенных пункта отрезало от транспортного сообщения из-за дождей
Александр Бойцов