Прокуратура проверила детсад, в который ходил погибший в Екатеринбурге мальчик

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Сотрудники детского сада рассказали о телесных повреждениях и регулярных пропусках погибшего мальчика
Прокуратура Свердловской области рассказала в Telegram-канале о проверке, которую провели в детском саду, который посещал найденный в сумке за гаражами шестилетний мальчик.
В результате проверки выяснилось, что ребенка неоднократно видели с телесными повреждениями. Также сотрудники учреждения указали на регулярные пропуски мальчика с января 2023 года.
Прокуратура даст оценку действиям органов опеки, детского сада и детской городской больницы.
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В результате проверки выяснилось, что ребенка неоднократно видели с телесными повреждениями. Также сотрудники учреждения указали на регулярные пропуски мальчика с января 2023 года.
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Евгения Парфентьева