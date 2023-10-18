Прокуратура проверит московскую школу, в которой мальчика унизили в туалете

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Прокуратура Москвы проверит одну из столичных школ, после сообщения об унижении пятиклассника в туалете, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, шокирующие новости пришли из школы № 2025 на Большой Очаковской.
К правоохранителям обратилась мать пятиклассника. Она рассказал, что одноклассники затащили его в туалет, поставили на колени и провели половым органом по его лицу.
Отмечается, что оба мальчика — из благополучных семей, педсоставом характеризуются положительно.
Напомним, в детском хоккейном клубе Санкт-Петербурга подростки попытались изнасиловать сверстника клюшкой. Мать мальчика требует отстранить от работы тренера секции, а также отчислить из клуба всех нападавших.
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К правоохранителям обратилась мать пятиклассника. Она рассказал, что одноклассники затащили его в туалет, поставили на колени и провели половым органом по его лицу.
Напомним, в детском хоккейном клубе Санкт-Петербурга подростки попытались изнасиловать сверстника клюшкой. Мать мальчика требует отстранить от работы тренера секции, а также отчислить из клуба всех нападавших.
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Евгения Парфентьева