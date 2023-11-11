Прокуратура проводит проверку из-за схода вагонов с минудобрениями под Рязанью

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Сотрудниками прокуратуры организована проверка по факту схода вагонов грузового поезда с минеральными удобрениями. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Напомним, 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Инцидент произошел около 7 утра на перегоне «Рыбное – Блок пост». Помощник машиниста получил травмы, ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и спасатели. Туда же отправлены восстановительные поезда.
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