Прокуратура: Сибиряк посадил знакомого на цепь за отказ оформить ИП

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В Новосибирской области мужчина посадил знакомого на цепь за то, что он отказался становиться индивидуальным предпринимателем, об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По информации ведомства, инцидент произошёл в апреле 2023 года.
Двое знакомых распивали алкоголь в арендованном доме в поселке Маслянино. Хозяин дома предложил мужчине стать индивидуальным предпринимателем, однако, тот отказался.
Отказавшийся попытался уйти, однако, мужчина нанёс ему несколько ударов по лицу, а затем запер в погребе. На следующее утро он отвёл потерпевшего в комнату, пристегнул цепью к лестнице и отобрал у него мобильный телефон.
Когда хозяин дома уснул, пленнику удалось сбежать. Мужчина проснулся, обнаружил пропажу и сдал телефон пострадавшего в ломбард.
Теперь жителя Новосибирской области обвиняют по уголовным статьям о незаконном лишении свободы и краже.
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Двое знакомых распивали алкоголь в арендованном доме в поселке Маслянино. Хозяин дома предложил мужчине стать индивидуальным предпринимателем, однако, тот отказался.
Когда хозяин дома уснул, пленнику удалось сбежать. Мужчина проснулся, обнаружил пропажу и сдал телефон пострадавшего в ломбард.
Теперь жителя Новосибирской области обвиняют по уголовным статьям о незаконном лишении свободы и краже.
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Евгения Парфентьева