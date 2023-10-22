Прокуратура в Кузбассе начала проверку после убийства младенца его отцом

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Прокуратура организовала проверку из-за гибели шестимесячного ребенка, которого убил собственный отец. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Трагедия произошла в городе Мыски. Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым ушибом головного мозга, контузией и ушибами лёгких и ягодиц.
Напомним, у родителей-рецидивистов младенец погиб после жесточайшего избиения в Кемеровской области. Погибший ребенок был третьим в семье, двоих старших братьев изъяли сотрудники опеки.
Перед смертью ребенок находился под присмотром 36-летнего отца. Ранее он был судим за наркотики и применение насилия в отношении представителя власти. Мужчина уверяет сотрудников правоохранительных органов, что не знает, откуда у младенца появились серьезные травмы.
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Напомним, у родителей-рецидивистов младенец погиб после жесточайшего избиения в Кемеровской области. Погибший ребенок был третьим в семье, двоих старших братьев изъяли сотрудники опеки.
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Екатерина Коршунова