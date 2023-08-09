Прокуратура взяла на контроль взрыв на заводе в Сергиевом Посаде.

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Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств взрыва на территории предприятия в Сергиевом Посаде, сообщает 360tv.
По информации ведомства, взрыв произошел на пиротехническом складе.
Взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной.
Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.
В настоящий момент пожарные службы ликвидируют несколько очагов возгорания на месте мощного взрыва в Сергиевом Посаде. На месте крупного взрыва в Сергиевом Посаде полыхают несколько небольших пожаров. Сейчас экстренные службы ликвидируют очаги возгорания.
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Взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной.
Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.
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Евгения Парфентьева