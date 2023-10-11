Прокуратура взяла под контроль инцидент с поездами на станции «Печатники»

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Прокуратура Московского метрополитена взяла под контроль выяснение обстоятельств происшествия с наездом поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии.
«Предварительно, утром на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошёл накат состава, который следовал из депо без пассажиров, на стоящий на станции поезд. На месте находится заместитель прокурора Московского метрополитена Владимир Аверченко», – приводит АГН «Москва» текст материала пресс-службы столичной прокуратуры.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале рассказал, что уже в скором времени после проведения необходимых работ движение на Люблинско-Дмитровской линии после происшествия с наездом поездов будет восстановлено.
«Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов», — приводит utro.ru сообщение Собянина.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева