Прокуратура закрыла детский лагерь на Алтае из-за массового отравления детей

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Завершилась прокурорская проверка по факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере «Горный орлёнок».
Массовое отравление детей в Шебалинском районе произошло в конце июля. В результате проверки были выявлены грубые нарушения.
Более 90 несовершеннолетних воспитанников лагеря получили кишечное заболевание «иерсиниоз» в лёгкой форме, но администрация никак на это не отреагировала.
После проверки деятельность лагерь была приостановлена на 90 суток по решению суда. Дети вернулись домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее 6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре, 2 из них экстренно доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка.
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Более 90 несовершеннолетних воспитанников лагеря получили кишечное заболевание «иерсиниоз» в лёгкой форме, но администрация никак на это не отреагировала.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее 6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре, 2 из них экстренно доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка.
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Уголовное дело возбудили после отравления шести человек в Истре
Мария Фирсова