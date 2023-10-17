Прокуратура занялась инцидентом с сотрудницей УК, переехавшей девушку в Щёлкове

Фото: телеграм-канал прокуратуры МО
Щёлковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств резонансного ДТП в городе Щёлково. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного прокуратуры Московской области.
«Установлено, что 17 октября в 15:30 женщина 1998 года рождения, выезжая с дворовой территории со стороны ул. Космодемьянской на легковом автомобиле, совершила наезд на стоявшую около машины девушку. Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована», – говорится в сообщении.Прокуратура контролирует ход доследственной проверки, проводимой по факту инцидента, а также принятие по её результатам процессуального решения.
Как заявили в пресс-службе Минздрава Московской области, у пострадавшей, по предварительным данным, сломаны обе ноги.
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