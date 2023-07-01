Прокурор Чувашии Андрей Фомин утонул во время заплыва по Волге

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57-летнему Фомину стало плохо во время прохождения дистанции в 2,2 км в рамках заплыва Chebswim
Shot пишет, что к месту происшествия незамедлительно отправились спасатели. Они передали прокурора республики врача, но те не смогли его спасти.
По данным «Базы» мужчина ранее участвовал в заплыве. В этот раз он плыл на дистанции 2 км 200 м.
Когда Фомин уже проплыл больше половины дистанции, ему внезапно стало плохо. По данным организаторов, все участники, допущенные до заплыва, предоставили медицинские справки и прошли с утра медосмотр.
Андрей Фомин возглавлял прокуратуру Чувашии с 30 июня 2020 года. До этого занимал должности в Ярославской области и был первым замом прокурора Крыма.
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По данным «Базы» мужчина ранее участвовал в заплыве. В этот раз он плыл на дистанции 2 км 200 м.
Андрей Фомин возглавлял прокуратуру Чувашии с 30 июня 2020 года. До этого занимал должности в Ярославской области и был первым замом прокурора Крыма.
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Мария Фирсова