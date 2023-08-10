Прокурор напал на адвоката в центре Северодвинска

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev
В центре Северодвинска, прокурор встретил на улице знакомого адвоката, ударил его и повалил на землю. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
По информации портала, мужчины ранее были знакомы.
Прибыв в город по работе, правозащитник шел по центральной улице и говорил по телефону. В какой-то момент, его повалил на землю мужчина, который оказался прокурором города. Представитель ведомства стал упрекать адвоката в недобросовестной работе и пригрозил испортить ему карьеру.
После произошедшего, потерпевший обратился в полицию с заявлением и предоставил записи с камер видеонаблюдения. Прокурор отправлен в отставку, однако, дело в отношении него заведено не было.
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Прибыв в город по работе, правозащитник шел по центральной улице и говорил по телефону. В какой-то момент, его повалил на землю мужчина, который оказался прокурором города. Представитель ведомства стал упрекать адвоката в недобросовестной работе и пригрозил испортить ему карьеру.
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Анастасия Крестьянова