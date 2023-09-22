Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко

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В Южном окружном военном суде прокурор огласил обвинительное заключение в отношении четверых мужчин по делу о покушении на первого главу Донецкой Республики (ДНР) Александра Захарченко и ряде других преступлений. Об этом пишет РИА Новости.
Чурилову вменяют содействие террористической деятельности и участие в террористическом сообществе. Ён также обвиняется в содействии террористической деятельности, а Тимошенко — в шпионаже.
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