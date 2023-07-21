Прокурор потребовал приговорить Сачкова к 18 годам колонии за госизмену

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Прокурор в суде попросил приговорить основателя Group-IB Илью Сачкова к 18 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщил его адвокат Сергей Афанасьев, передаёт РИА Новости.
«Обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании», - рассказал Афанасьев.
Он также добавил, что суд огласит приговор 26 июля.
Напомним, в сентябре 2021 года основателя компании Group-IB Илью Сачкова арестован в Москве на два месяца по подозрению в государственной измене. В марте текущего года ФСБ завершила расследование дела. Сам бизнесмен до последнего отрицал все обвинения в шпионаже и передаче данных.
По этой статье ему грозит от 12 до 20 лет. Материалы дела засекречены.
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Он также добавил, что суд огласит приговор 26 июля.
Напомним, в сентябре 2021 года основателя компании Group-IB Илью Сачкова арестован в Москве на два месяца по подозрению в государственной измене. В марте текущего года ФСБ завершила расследование дела. Сам бизнесмен до последнего отрицал все обвинения в шпионаже и передаче данных.
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Элина Позднякова