Прокурор запросил 14 лет колонии для журналистки Баязитовой за вымогательство

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Прокурор в Басманном суде запросил 14 лет лишения свободы для журналистки Александры Баязитовой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, об этом сообщила адвокат Елена Федулова в интервью для «РИА Новости».
Помимо Баязитовой, в Басманном суде также слушается дело медиатехнолога Ольги Архаровой, обвиняемой по тому же делу, что и журналистка. Для неё прокурор запросил 13 лет лишения свободы.
Напомним, Баязитова и Архарова обвиняются за вымогательства денег в обмен на блокировку негативной информации об Ушакове в Telegram-каналах.
Отмечается, что судебных процесс проходит в закрытом режиме. Баязитова и Архарова находятся в следственном изоляторе.
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Напомним, Баязитова и Архарова обвиняются за вымогательства денег в обмен на блокировку негативной информации об Ушакове в Telegram-каналах.
«Только что прокурор в судебном заседании запросил 14 лет для Баязитовой и 13 лет лишения свободы для Архаровой. У меня нет слов», - прокомментировала ситуацию адвокат Федулов.
Отмечается, что судебных процесс проходит в закрытом режиме. Баязитова и Архарова находятся в следственном изоляторе.
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Евгения Парфентьева