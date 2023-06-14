Прокурор запросил 22 года колонии для убийцы «мясного короля» Мавриди

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На скамье подсудимых – ещё шесть человек. Прокурор предложил для них сроки от 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима до 12 лет в колонии строгого режима.
Московский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве в июне прошлого года. Адвокаты Мавриди заявили, что у их подзащитного шизофрения. В августе 2021 года сам Мавриди и четверо уроженцев Молдавии сбежали из СИЗО в Истре, отжав и скрутив замки с двери камеры. Мавриди задержали благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Позже он вновь попытался устроить побег из СИЗО.
Ранее «Радио 1» сообщало, что петербуржец расстрелял прохожих из окна своей квартиры в центре города.