Пропавших отца и сына разыскивают в горах Кубани

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Спасатели ищут двоих туристов, пропавших в кубанских горах, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По информации министерства, пропавшие отец и сын ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны еще 5 августа. Они должны были вернуться домой 11 августа, в последний раз вышли на связь в прошлый вторник и пропали.
Отмечается, что пропавшему отцу 60 лет, а его сыну 33 года. В полицию обратился их родственник.
Спасательные отряды разбились на две группы, также к операции подключен вертолет. Поиски туристов продолжаются.
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Отмечается, что пропавшему отцу 60 лет, а его сыну 33 года. В полицию обратился их родственник.
«Сотрудники МЧС России высадилась на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. Кроме того, спасатели провели визуальный поиск с воздуха: осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лаба». – прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Спасательные отряды разбились на две группы, также к операции подключен вертолет. Поиски туристов продолжаются.
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Евгения Парфентьева