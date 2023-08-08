Пропавших под Екатеринбургом мать с дочерью нашли в другом городе

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Женщину из Первоуральска, которая ушла из дома вместе с пятилетней дочкой и не вернулась, обнаружили в Дегтярске, сообщает URA.RU.
Напомним, в Первоуральске разыскивают женщину и ее пятилетнюю дочь. В последний раз мать с дочкой видели 6 августа на улицах города. Однако, домой они так и не вернулись. Об этом в полицию сообщил супруг пропавшей, когда пришел с ночной сменой.
Выяснилось, что женщина сбежала в другой город к своему новому знакомому. Возвращаться домой к мужу она отказалась и осталась в Дегтярске, а дочь вместе с отцом вернулись в Первоуральск.
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«И мама, и девочка найдены в Дегтярске», - прокомментировал ситуацию глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Евгения Парфентьева