Пропавший директор НИИ оставил загадочное послание коллегам

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В Москве пропал Виктор Трухин, возглавлявший с 2011 года Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, сообщает «Фонтанка».
О пропаже Трухина заявила его дочь, 5 сентября он перестал выходить с ней на связь.
Позже стало известно, что в день его пропажи топ-менеджера уволили с должности директора НИИ. Однако, он успел оставить прощальное письмо своим коллегам.
Где сейчас находится бывший директор НИИ — остается неизвестным.
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Позже стало известно, что в день его пропажи топ-менеджера уволили с должности директора НИИ. Однако, он успел оставить прощальное письмо своим коллегам.
«Я последний раз виделась с ним в воскресенье, 3 сентября. На следующий день он еще был на связи, а 5 сентября пропал. Официально уволен он был именно 5 сентября», — прокомментировала ситуацию дочь пропавшего.Женщина отметила, что в последнее время он был очень уставшим и подавленным, однако, в версию о том, что он сбежал из страны. По ее словам, такой поступок просто не в его характере.
«Мы создали уникальное для нашей страны предприятие, но как раз его сложность является той ахиллесовой пятой, которая может самым неожиданным образом повлиять на будущее. Надеюсь, этого не произойдет, и институт сохранит и уникальные компетенции, и специалистов, которые сегодня составляют его суть и дух», — такое письмо Трухин оставил своим коллегам.
Где сейчас находится бывший директор НИИ — остается неизвестным.
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Евгения Парфентьева