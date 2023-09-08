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Пропавший директор НИИ оставил загадочное послание коллегам

В Москве пропал директор петербургского НИИ вакцин и сывороток
08 сентября 2023, 14:00
Фото: iStock/syahrir maulana

Фото: iStock/syahrir maulana

В Москве пропал Виктор Трухин, возглавлявший с 2011 года Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, сообщает «Фонтанка».
О пропаже Трухина заявила его дочь, 5 сентября он перестал выходить с ней на связь.

Позже стало известно, что в день его пропажи топ-менеджера уволили с должности директора НИИ. Однако, он успел оставить прощальное письмо своим коллегам.


«Я последний раз виделась с ним в воскресенье, 3 сентября. На следующий день он еще был на связи, а 5 сентября пропал. Официально уволен он был именно 5 сентября», — прокомментировала ситуацию дочь пропавшего.

Женщина отметила, что в последнее время он был очень уставшим и подавленным, однако, в версию о том, что он сбежал из страны. По ее словам, такой поступок просто не в его характере.

«Мы создали уникальное для нашей страны предприятие, но как раз его сложность является той ахиллесовой пятой, которая может самым неожиданным образом повлиять на будущее. Надеюсь, этого не произойдет, и институт сохранит и уникальные компетенции, и специалистов, которые сегодня составляют его суть и дух», — такое письмо Трухин оставил своим коллегам.

Где сейчас находится бывший директор НИИ — остается неизвестным.

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#москва
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Педофил изнасиловал и обокрал школьницу в Воронежской области
08 сентября 2023, 14:21

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Воронежской области полиция ищет мужчину, который напал с электрошокером на 15-летнюю девочку, изнасиловал ее, а после этого украл смартфон. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что маньяк напал на девочку-подростка около 21.00 в районе улиц Бланская – Чапаева в Борисоглебске, когда она шла домой. Он ударил её электрошокером. Однако девочка смогла вырваться, но упала при попытке бегства. Нападавший догнал свою жертву изнасиловал ее и избил. В итоге она потеряла сознание.

После изнасилования мужчина забрал у подростка телефон и скрылся в неизвестном направлении. Добравшись домой, она рассказала все маме, та в свою очередь сразу обратилась в полицию. Сейчас полиция разыскивает преступника. Также предполагается, что у него были и другие жертвы.

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#полиция
#телефон
#мужчина
#девочка
#маньяк
#жертвы
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«Смертельный фаст-фуд»: Выявлена причина смерти девушки после съеденной шаурмы
В шаурме, от которой скончалась молодая девушка, обнаружили стафилококк
08 сентября 2023, 13:36

Фото: istock / Soumen Hazra

Жительница Курской области умерла, съев шаурму. В курице, входящей в состав ролла, обнаружен стафилококк. Предположительно, микроорганизмы появились из-за того, что мясо лежало не в холодильнике, от чего просто испортилось.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Количество пострадавших от опасной шаурмы растет, уже отравилось 22 человека. Всем поставлен диагноз пищевая токсикоинфекция. Половина пострадавших сейчас лежат в больнице под надзором врачей.

Ларек с фаст-фудом закрыли и задержали нескольких сотрудников. Следственный комитет возбудил дело по статье производство и хранение продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Полиция ищет владельца шаурмечной и поставщиков курятины. Шаурма пройдет экспертизу. 

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#следственный комитет
#отравление
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Еще пять человек заразились сибирской язвой в Воронежской области
08 сентября 2023, 12:57

Фото: iStock/CastaldoStudio

Еще пять человек заразились сибирской язвой в Воронежской области. Об сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
Ранее в Воронежской области госпитализирован мужчина, заразившийся после разделки туши больного животного. Инфекцией также заразилась его сестра.

Состояние мужчины медики оценивают как средней степени тяжести с положительной динамикой. При госпитализации у его сестры была зафиксированная повышенная температура, однако по результатам анализов наличие заболевания у женщины не подтвердилось.

Напомним, в конце августа власти Панинского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения очага сибирской язвы. На всей территории района вплоть до 16 ноября установлены ограничения на посещение посторонних лиц, перемещение и ввоз невакцинированных животных, а также их убой, охота, заготовка и вывоз кормов.

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В Московской области первоклассник отправился печеньем с метамфетамином
08 сентября 2023, 12:51

Фото: istock / Maria Levkina

В Подмосковье 7-летний мальчик рассказал, что старшеклассники угостили его странным печеньем. Школьник оказался в больнице с отравлением метамфетамином.
Об этом инциденте сообщает телеграм-канал Baza.

Первоклассник рассказал маме о плохом самочувствии 4 сентября, после чего та забрала ребенка из школы. Мама заметила, что он ведет себя странно и рассказывает про вымышленного друга. Вечером мальчику стало хуже, появились сильные боли в животе, а ближе к ночи появилась одышка и стали синеть губы. Тотчас ребенок рассказал, что ученицы старших классов дали ему попробовать непонятное печенье.

Утром школьника повезли в частную больницу, специалисты подозревали, что у ребенка аппендицит, но позже установили что произошло отравление наркотическими веществами, а именно метамфетамином. 

Сейчас школьник чувствует себя лучше, как запрещённые вещества оказались в организме ребенке выяснят следователи. 

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#отравление
#школьник
#старшеклассники
#наркотики
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В Эрмитаж врезался беспилотник
Гражданский дрон влетел в стену Эрмитажа
08 сентября 2023, 12:29

Фото: iStock/Grigorev_Vladimir

Гражданский беспилотник разбился о стену Эрмитажа, сообщает «Фонтанка».
Потерпевший крушение квадрокоптер нашли днем 7 сентября. Его обнаружил ведущий сотрудник охраны Зимнего дворца Дмитрий Хащенко во время обхода. 

«Хозяева квадрокоптера почему-то к нам не обратились, как обычно это бывает. Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались», — прокомментировал ситуацию Хащенко.

Отмечается, что беспилотник врезался в стену сам, его никто не глушил. При этом, полеты над Санкт-Петербургом строго запрещены.

Квадрокоптер забрали правоохранительные органы.

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#крушение
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Куба арестовала 17 человек за вербовку людей для участия в СВО
08 сентября 2023, 11:17

Фото: istock / choochart choochaikupt

На Кубе правоохранительные органы задержали 17 человек по подозрению в вербовке молодых местных мужчин для участия в СВО со стороны России. Подозреваемым грозит серьезное наказание, вплоть до 30 лет тюремного заключения или смертной казни.
Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

«В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе внутренний организатор этих действий», — рассказал представитель власти полковник МВД Кубы Сесар Родригес.
Родригес пояснил, что лидер группировки работал при поддержке двух местных жителей, проживающих на острове Куба, которые и занимались вербовкой. Невзирая на дружественные отношения с РФ, Куба выступает против участия жителей страны в специальный военной операции.  

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#операции
#отношения
#рф
#арест
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В МВД сообщили о задержании лидеров неонацистской группировки «Белая масть»
08 сентября 2023, 10:39

Фото: iStock/Dzurag

В России задержали лидеров неонацистской группировки «Белая масть», сообщило МВД.
Ранее стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге полиция проводит обыски у членов группировки «Белая масть». Участники группировки сами называют себя националистами и приверженцами третьего рейха. Отмечается, что «Белая масть» имеет связи с РДК* и «Азов»*.

«Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России совместно с органами безопасности, СК России, ФСИН России и Росгвардией пресечена деятельность лидеров неонацистской группировки «Белая Масть», участники которой поддерживали связь с зарубежными праворадикальными организациями», - прокомментировали ситуацию в МВД.

В ходе обысков у членов группировки были изъяты нацистская символика, атрибутика и литература, а также особо опасное оружие и боеприпасы. 

По информации МВД, участники «Белой масти» готовили тяжкие преступления, которые были направлены, в том числе, против интересов России. 

На задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

*Запрещенные на территории России террористические организации.

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#мвд
#оружие
#уголовное боеприпасы
#ск
#задержание
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В Амурске два подростка жестоко избили инвалида
08 сентября 2023, 10:36

Фото: iStock/mrohana

Два подростка 14 и 15 лет в городе Амурске Хабаровского края жестоко избили инвалида. Об этом РИА Новости сообщили в СУСК по региону.
Отмечается, что один из избивавших, 14-летний подросток состоит на учете в органах внутренних дел за бродяжничество, однако его семья благополучна. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

Сообщается, что пострадавшему мужчине 50 лет, его госпитализировали с  ушибами и сотрясением головного мозга. Его жизни ничего не угрожает. 

По факту происшествия проводится проверка. 

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге взрослый мужчина избил подростков, когда те отказались выпить с ними пиво. Инцидент произошел на Голландской улице в Янино.

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#происшествия
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Схваченный в Крыму украинский агент признался, что собирал данные о ВМФ РФ
08 сентября 2023, 10:15

Фото: iStock/Andrii Zorii

Задержанный в Крыму украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя, сообщили в ФСБ.
Ранее стало известно, что в Крыму задержали украинского агента, который планировал диверсию на железной дроге. Задержанным оказался гражданин России, проживающий а Севастополе. При обыске у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство. В настоящий момент фигурант находится в СИЗО.

На допросе украинский агент признался, что собирал данные о входе в бухту Севастополя, бонах, точках ПВО и передвижениях военных кораблей, в том числе подлодок «Калибров». Он также отслеживал взлет боевых самолетов с аэродрома «Бельбек».

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