Пропавшую 11-летнюю девочку в Челябинской области нашли убитой

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Тело пропавшей 11-летней девочки обнаружили в городе Сим Челябинской области 11 июля.
Подростка искали двое суток. Об этом сообщает 74.RU.
После совместных поисков полицейскими и волонтерами, тело девочки было найдено. Эксперты выявили следы насильственной смерти. По информации издания, школьница пропала, когда возвращалась домой из парка. Сначала рюкзак девочки был обнаружен в местной реке, затем тело несовершеннолетней нашли возле дороги.
По факту убийства несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.
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После совместных поисков полицейскими и волонтерами, тело девочки было найдено. Эксперты выявили следы насильственной смерти. По информации издания, школьница пропала, когда возвращалась домой из парка. Сначала рюкзак девочки был обнаружен в местной реке, затем тело несовершеннолетней нашли возле дороги.
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Анастасия Крестьянова