Пропавшую три недели назад девушку нашли на крыше оборонного завода

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Девушку, пропавшую три недели назад после ссоры с возлюбленным, на крыше оборонного завода в районе Обухово в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По данным канала, следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что 25-летняя россиянка перелезла через забор на закрытую территорию предприятия утром 3 ноября, а затем по пожарной лестнице залезла на крышу. Отмечается, что она была в одних джинсах и легкой кофте. Девушка получила сильнейшее обморожение, врачи не смогли ее спасти. Следов насильственной смерти на ней замечено не было.
Девушка поругалась со своим молодым человеком ночью 3 ноября на почве ревности. Сама погибшая родом из Брянской области. На ее поиску в Петербург приехала мать, которая узнала совместном проживании молодой пары.
Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подростка, которого подозревают в стрельбе по учительнице музыки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак