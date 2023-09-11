Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли живой

Фото: Фотобанк Московской области
В Екатеринбурге 12-летню девочку, не вернувшуюся ранее ночевать домой, нашли живой. Поиски ребенка начались 10 сентября рано утром, а в 09:30 подросток был найден. Об этом пишет Е1.
Подробности инцидента, в частности, где ребенок провёл ночь, пока не сообщаются.
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