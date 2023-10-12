Пропавшую в Нижнем Новгороде 10-летнюю девочку нашли в диване у соседа

В отдел полиции Нижнего Новгорода поступило заявление о пропаже 10-летней девочки, страдающей аутизмом. Вечером, 11 октября, Вика (имя изменено) выбежала из незапертой квартиры, так что ее мать даже не сразу заметила ее исчезновение.