Пропавшую в Нижнем Новгороде 10-летнюю девочку нашли в диване у соседа

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В отдел полиции Нижнего Новгорода поступило заявление о пропаже 10-летней девочки, страдающей аутизмом. Вечером, 11 октября, Вика (имя изменено) выбежала из незапертой квартиры, так что ее мать даже не сразу заметила ее исчезновение.
У одного из них, 44-летнего Максима Р., и была найдена девочка. Вику обнаружили в диване. Выяснилось, что сразу после того, как девочка выскользнула из дома, мужчина затащил ее к себе домой и издевался над аутичным ребенком на протяжении нескольких часов. Вика жива, но находится в шоковом состоянии, с ней работают медики и психологи. Максим Р. задержан.
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