«Прошу меня не убивать и не насиловать»: Подросток в Свердловской области погибла при загадочных обстоятельствах

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По дороге, подросток написала в социальную сеть сообщение следующего содержания:
«Дорогие Каменцы, я безумно счастлива вновь находиться с вами на одной земле, но сейчас автобусы не ходят, и мне в соло придется дойти до дома, так что прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома», - написала она.
На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги.
По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле девушки нет. Также следователям до сих пор не удалось обнаружить ее телефон.
Обстоятельства загадочной смерти подростка выясняются.
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