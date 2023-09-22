Протестующие подошли к российскому посольству в Ереване

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Собравшиеся протестующие вплотную подошли к посольству России в Ереване. Полицейские оцепили здание. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне в Ереване начались стычки полиции и протестующих у здания кабинета министров. В сотрудников полиции и бойцов спецназа летели камни и бутылки от митингующих.Протестующие начали собираться на площади Республики еще днем. Местные активисты призывали людей прийти на площадь и продолжить протест.
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Элина Позднякова