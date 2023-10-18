Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США

Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США

18 октября 2023, 23:25
Фото: iStock/dkfielding

Фото: iStock/dkfielding

Митингующие против военных действий в секторе Газа ворвались в здание Конгресса Соединенных Штатов, передает РИА Новости со ссылкой на полицию Капитолия.

Трое из нарушителей были задержаны за нападение на стражей правопорядка.

Ранее сообщалось, что 18 октября у Белого дома в США собрались сотни пропалестинских демонстрантов. Собравшиеся требуют прекратить огонь в секторе Газа. О готовящемся митинге было известно заранее.



Читайте также:

У Капитоля в Вашингтоне собрались сотни пропалестинских демонстрантов

У МУС в Гааге собрались сотни пропалестинских митингующих

ХАМАС: Израиль ударил по больнице в Газе управляемыми ракетами
#нападение
#израиль
#здание
#новости
Читайте нас в
Стала известна личность заказчика пентаграммы у квартиры военкора «Известий»
Заказчиком пентаграммы у квартиры военкора Трушнина оказался 32-летний Волчек
18 октября 2023, 21:53

Фото: iStock/Rafa Jodar

Заказчиком пентаграммы у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина является 32-летний Иван Волчек — гражданин Белоруссии, который переехал на Украину после протестов в Минске. Об этом источник сообщил «Известиям».
Сообщается, что сейчас Волчек находится в Киеве. По данным собеседника, преступник занимается вымогательством у граждан России, а также передачей ложной информации.

Напомним, военкору издания «Известия» Валентину Трушнину недоброжелатели нарисовали «свиную пентаграмму» под дверью квартиры. Сейчас корреспондент находится в командировке в Израиле.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемых, нарисовавших пентаграмму у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина. Задержанными оказались 25-летняя уроженка Республики Северная Осетия - Алания и 28-летний уроженец Кировской области. 

Читайте также:

У квартиры военкора «Известий» неизвестные нарисовали пентаграмму со свиньей

В отношении нарисовавших пентаграмму у квартиры Трушнина возбудили уголовные дела

Москвичка вызвала полицейских к своей дочери, чтобы её отучили курить электронку
#квартиры
#полицейские
#преступление
#преступники
#журналист
Читайте нас в
Челябинцы пострадали в массовой драке в магазине «Красное&Белое»
18 октября 2023, 21:12

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Массовая драка в Челябинске развязалась в алкогольном магазине «Красное&Белое», сообщает 74.RU.
По информации СМИ, потасовка произошла 18 октября около восьми часов вечера в магазине на улице Братьев Кашириных, 107в.

К месту происшествия съехались несколько карет скорой помощи и полиция. Предварительно, есть пострадавшие. 

В настоящий момент правоохранители разыскивают зачинщика драки.

Никаких официальных комментариев по поводу происшествия пока что не давали.

Ранее в Подмосковье более двадцати мигрантов устроили массовую драку. Происшествие случилось около складов компании X5 Group. Некоторые участники драки были вооружены холодным оружием и кирпичами.

Читайте также: 

Двух девятиклассников из Химок задержали за избиения в московском «Авиапарке»

В Екатеринбурге силовики задержали известного вора в законе

В Краснодарском крае дядя хотел «заказать» племянника из-за спора о наследстве
#челябинск
#драка
#алкоголь
#полиция
#скорая помощь
Читайте нас в
Москвичка вызвала полицейских к своей дочери, чтобы её отучили курить электронку
Baza: Москвичка вызвала полицейских, чтобы они отучили её дочь курить вейп
18 октября 2023, 20:36

Фото: iStock/Igor Ilkov

В Москве 45-летняя Светлана обратилась в полицию с заявлением о том, что якобы ее дочь пытался изнасиловать незнакомец. На самом же деле Светлана хотела, чтобы сотрудники правоохранительных органов отучили ее дочь курить электронные сигареты. Об этом сообщает Baza.
Сообщается, что когда полицейские приехали на вызов, то москвичка призналась в своем обмане. Светлане не нравилось, что ее дочь курит, однако повлиять на нее словами не получалось, поэтому женщина решила обратиться к правоохранителям.

Теперь москвичку ожидает проверка по причине ложного вызова полиции.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Электрогорске восьмиклассник скончался после курения электронной сигареты. Мальчик потерял сознание, а изо рта у него пошла пена. Товарищ вызвал скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.

Читайте также:

В Брянской области приставы задержали двух «пчел», ищущих мед

В Варшаве мужчина притворялся манекеном, чтобы воровать в торговых центрах

Петербуржец с балкона совершил выстрелы из пневматики в здание школы
#проверка
#школы
#женщина
#приставы
#здание
#полицейские
#мужчина
Читайте нас в
Двух девятиклассников из Химок задержали за избиения в московском «Авиапарке»
18 октября 2023, 20:24

Фото: iStock/mrohana

Двух девятиклассников из подмосковных Химок задержали за избиения одноклассников и случайных людей в московском ТЦ «Авиапарке», сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, подростки учатся в химкинской школе №29.

Издеваясь над одноклассниками и своими сверстниками в столичных торговых центрах, парни записывали все происходящее на видео и выкладывали в Telegram. 

Сейчас известно как минимум о четырёх пострадавших от рук хулиганов. По этим эпизодам уже возбуждено уголовное дело, подростков задержали.

Столичный Следственный комитет разыскивает пострадавших от рук злоумышленников, а также возможных соучастников. 

Напомним, прокуратура московской школы № 2025 проверит одну из столичных школ, после сообщения об унижении пятиклассника в туалете.

Читайте также: 

В Краснодарском крае дядя хотел «заказать» племянника из-за спора о наследстве

СК: В Новороссийске проверят мужчину, который толкнул мальчика-аутиста в лифте

МВД: В Кузбассе пьяный мужчина, переодевшись полицейским, обнимал прохожих
#следственный комитет
#уголовное подростки
#видео
#химки
#избиение
Читайте нас в
В Екатеринбурге силовики задержали известного вора в законе
18 октября 2023, 20:03

Фото: iStock/BrianAJackson

Правоохранительные органы в Екатеринбурге задержали известного криминального авторитета Марселя Гасанова, сообщает E1.RU со ссылкой на свои независимые источники.
«Его взяли у «Каспия» (кафе). Скрутили, надели черный мешок на голову и увезли на допрос. В чем конкретно его подозревают, пока непонятно», - прокомментировал ситуацию собеседник издания. 

При этом, в пресс-службе свердловского МВД заявили, что Гасанова задержали в рамках стандартного мероприятия по борьбе с организованной преступностью. Помимо него в этот день были задержаны еще три человека, в машине которых обнаружили оружие. На найденные пистолеты Макарова у подозреваемых не было документов.

Читайте также: 

В Краснодарском крае дядя хотел «заказать» племянника из-за спора о наследстве

Суд арестовал на два месяца обвиняемую в торговле детьми Логинову

СК: В Новороссийске проверят мужчину, который толкнул мальчика-аутиста в лифте
#мвд
#оружие
#кафе
#екатеринбург
#вор
#задержание
#полиция
Читайте нас в
В Москве пропала главный библиотекарь ГПИБ Стручева
18 октября 2023, 19:42

Фото: iStock/Chalabala

65-летняя Маргарита Стручева пропала в Москве.
Маргариту Стручеву не видели на работе в Исторической библиотеке с 11 октября. Ранее к ней в библиотеку несколько раз приходили якобы сотрудники МВД и искали женщину, подозревая её в мошенничестве.
 
Baza пишет, что во время последнего звонка родственникам Стручева была очень напряжена и просила в долг 5 млн рублей. После отказа, женщина просила уже 2,5 млн, а затем и вовсе сказала, что всё в порядке, и скоро она вернётся домой. Больше на связь Стручева не выходила. Потом с племянницей связались неизвестные. У них был украинский акцент. Они требовали выкуп. В противном случае обещали прислать женщину  по кусочкам.

Двоюродная племянница и коллега женщины обратились с заявлением в полицию. Получив заявление о пропаже, полицейские вскрыли квартиру Стручевой, где никого не было. Поиски продолжаются.

Читайте также:

Суд арестовал на два месяца обвиняемую в торговле детьми Логинову

В Краснодарском крае дядя хотел «заказать» племянника из-за спора о наследстве

В Брянской области приставы задержали двух «пчел», ищущих мед
#чп
#происшествие
#полиция
Читайте нас в
The Sun: Рейс EasyJet задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар
18 октября 2023, 19:37

Фото: iStock/nechaev-kon

Рейс авиакомпании EasyJet задержали на пять часов, потому что пилота укусил комар, об этом сообщает The Sun.
Airbus A320 авиакомпании EasyJet совершить полет из Амстердама в Манчестер. Однако, ожидающие приглашение на посадку люди продолжали смотреть на всё увеличивающееся время вылета на электронном табло. 

«В конце концов пилот вышел и сказал нам, что в кабине его укусил комар, поэтому он хочет провести глубокую очистку всего самолета на случай, если насекомых окажется больше», - рассказала изданию пассажирка. 

Авиакомпания извинилась перед пассажирами и предоставила им ваучер на питание в размере 3,9 фунта (462 рубля).

Читайте также: 

Британские туристы застряли на Тенерифе, когда один из них испражнился на борту самолета

На борту самолета, летевшего из Москвы в Барнаул, умерла женщина

Летевший в Лондон самолет сел в Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажира
#пилот
#питание
#авиакомпания
#комары
#задержки
Читайте нас в
В Краснодарском крае дядя хотел «заказать» племянника из-за спора о наследстве
18 октября 2023, 19:25

Фото: iStock/Artem Zakharov

В Краснодарском крае дядя хотел заплатить убийце 25 тысяч рублей, чтобы тот избавился от его племянника, сообщает «Осторожно, новости».
Расправиться с племянником 62-летний житель города Абинск решился из-за спора о наследстве. 

В июле пенсионер устал от нескончаемых перепалок и начал искать исполнителя для убийства 43-летнего работника Абинского электрометаллургического завода. За это дело дядя был готов заплатить 25 тысяч рублей. 

Однако, найти убийцу мужчина не успел. О поиске киллера узнали правоохранители. 

Краснодарца задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на организацию убийства».

Читайте также: 

В Ленобласти задержали мужчину, который убил и расчленил собственного сына

В Обнинске пожарный камаз столкнулся с маршруткой, пострадал ребенок

Российский матрос выпал за борт судна ПИНРО-2 у Новой Земли и исчез
#уголовное пенсионер
#покушение
#краснодарский край
#убийство
Читайте нас в
Суд арестовал на два месяца обвиняемую в торговле детьми Логинову
18 октября 2023, 18:54

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Преображенский суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемую в торговле детьми Юлию Логинову, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, мать 15 детей из Люберец оказалась им не родной. Она не родила ни одного из них и не взяла из детского дома. К томцу же, документы всех несовершеннолетних - поддельные. 12 детей из 15 являются инвалидами. 

47-летнюю Юлию Логинову отправили в следственный изолятор на два месяца. Такая же участь постигла 31-летнюю Фирузу из Узбекистана. В 2015 и 2016 годах она продала Логиновой двоих детей.

В ближайшее время ожидается арест 44-летней руководительницы женского кризисного центра Натальи Патоки. Она, как и Логинова, воспитывала 15 детей и была её подельницей.

Читайте также: 

Юрист Карабанов раскрыл, на сколько могут посадить мать 15 детей за торговлю людьми

Прокуратура проверит московскую школу, в которой мальчика унизили в туалете

СК: В Новороссийске проверят мужчину, который толкнул мальчика-аутиста в лифте
#арест
#мать
#документы
#дома
#москва
#суд
#сизо
Читайте нас в
Достижения.рф