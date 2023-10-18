Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США

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Митингующие против военных действий в секторе Газа ворвались в здание Конгресса Соединенных Штатов, передает РИА Новости со ссылкой на полицию Капитолия.
Ранее сообщалось, что 18 октября у Белого дома в США собрались сотни пропалестинских демонстрантов. Собравшиеся требуют прекратить огонь в секторе Газа. О готовящемся митинге было известно заранее.
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Артем Кузьмин