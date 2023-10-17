Протестующие штурмуют посольство Израиля в Аммане после удара по больнице в Газе

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Протестующие штурмуют здание посольство Израиля в столице Иордании Аммане, видео публикует Telegram-канал SHOT.
Протесты вспыхнули в результате удара по больнице в секторе Газа, в которой погибли от 500 до 1000 человек.
По информации SHOT, протестующие пытаются поджечь здание израильского посольства и призывают мстить Израилю за удар по больнице. Подобные сообщения сейчас распространяют в соцсетях во многих мусульманских странах региона, где есть израильские представительства.
Ранее протестующие собрались на улицах города Дженин на Западном берегу Иордана. В настоящий момент в Джанине происходят столкновения между палестинцами и израильскими силовиками.
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По информации SHOT, протестующие пытаются поджечь здание израильского посольства и призывают мстить Израилю за удар по больнице. Подобные сообщения сейчас распространяют в соцсетях во многих мусульманских странах региона, где есть израильские представительства.
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Евгения Парфентьева