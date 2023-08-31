Против габонцев у посольства в Сенегале применили слезоточивый газ

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen
По данным портала Seneweb, сенегальские силы правопорядка использовали слезоточивый газ для разгона габонцев, собравшихся перед посольством своей страны в Дакаре, столице Сенегала.
Сообщается, что в среду граждане Габона проводили демонстрацию возле своего дипломатического представительства, однако информация о содержании лозунгов, поднятых участниками, не предоставлена.
Читайте также:
В ЦАР объявили траур в связи со смертью Пригожина
FT: Китай призовет БРИКС стать геополитическим соперником Группы семи
Более 60 африканских мигрантов погибли у берегов Кабо-Верде
Читайте также:
FT: Китай призовет БРИКС стать геополитическим соперником Группы семи
Более 60 африканских мигрантов погибли у берегов Кабо-Верде
Артем Кузьмин