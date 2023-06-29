Против структуры «Ростеха» завели дело об особо крупном мошенничестве

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«СКР возбудил уголовное дело о махинациях при создании антенных систем на субсидии Минпромторга», — говорится в публикации.
Утоняется, что в настоящее время подозреваемые, обвиняемые или задержанные по делу о мошенничестве отсутствуют.
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