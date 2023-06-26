Жильцы многоэтажки в Королеве рассказали о проблемах с пожарной сигнализацией

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Трагедия произошла в доме №13к3 по улице Пионерская в Королеве. Жильцы почувствовали запах гари и начали искать причину. Выяснилось, что в одной из квартир на 14-м этаже начался пожар. Однако никто из жильцов так и не услышал звука пожарной сигнализации.
«Управляющая компания выключила пожарную сигнализацию, лифты работали. Я лично бегал, долбил людям в двери, чтобы они быстрее эвакуировались с 15 этажа, в том числе и с той квартиры, которая погорела», — поделился местный житель Артем.Фото: Игорь Гришин
Жанна из соседнего подъезда подтвердила «Радио 1», что датчики в момент происшествия не сработали. Жильцы выглядывали из окон и пытались самостоятельно найти причину запаха.
«В нашем подъезде никакого оповещения или сигнализации не было. Но я подумала, что наверняка оно было там, где горела квартира. Как выяснилось, там она также не сработала. Людей оповещали соседи. Когда пожар еще в начальной стадии был, люди на балконах сверху и снизу пытались понять, в чем дело», — отметила девушка.По ее словам, последний раз сигнализацию включали в тестовом режиме больше двух лет назад. С того момента в доме не проводилось плановых проверок пожарной безопасности.
С подобной же проблемой год назад сталкивались жильцы соседнего дома №19к1. Жильцы требовали наладить работу пожарной сигнализации и даже обращались прокуратуру и МЧС. Там вынесли предписание управляющей компании, но нарушения не были исправлены. Также местные жители обращались к главе города, на их проблему обратили внимание, но проблему так и не решили.
Видео: Игорь Гришин
Домами в этом районе управляет УК «РИ-СЕРВИС». «Радио 1» пыталось связаться с управляющей компанией, однако получить комментарий от представителей так и не удалось.
После трагедии о вопросах сигнализации и эвакуации с верхних этажей начали задумываться и в других подмосковных городах. Так жители ЖК «Рождественский» в Мытищах рассказали, что сигнализация в их доме также не работала, и что за годы существования дома подъезды даже и не оснастили пожарными рукавами. «Радио 1» узнало у начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Михаила Алхимова, как правильно эвакуироваться с последних этажей дома.
1. Не пользоваться лифтами
«Не рекомендую пользоваться лифтами, даже если они работают. Рано или поздно они застрянут, и тогда оттуда еще сложнее будет выбраться, никто вас не спадет и не найдет».
2. Пользоваться лестницей
«Если пожар случился этажом ниже, нужно посмотреть какой дым и оценить свои силы, сможете ли вы спуститься или не сможете. Чтобы спуститься, рекомендую полотенце намочить, приложить к лицу и стараться спускаться. Если вы чувствуете, что у вас не хватит сил, тогда нужно ждать подразделение пожарной охраны, позвонить по телефону 112 и сообщить, где вы находитесь или помахать какой-нибудь тряпкой».
3. Следить за дверьми
В приквартирных холлах установлены двери с доводчиками. Нужно всегда проверять, чтобы дверь была закрыта. При эвакуации дым не сможет проникнуть в квартиры.
Отметим, губернатор Подмосковья поручил главе округа оказать помощь и поддержку семье погибшего спасителя при пожаре в Королеве.