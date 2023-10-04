Прямо сейчас школьник с ножом угрожает преподавателям и ученикам в школе Москвы

Фото: iStock/Shutter2U
12-летний школьник с ножом угрожает преподавателям и ученикам в школе Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, действие происходит в школе №1208 в столичном районе Кузьминки.
12-летний парень достал нож и стал угрожать преподавателям и ученикам.
Школьника смогли забаррикадировать в одной из кабинетов и вызвать экстренные службы.
О пострадавших пока что ничего не сообщается.
Ранее в школе Верхней Салды Свердловской области ученик шестого класса распылил перцовый баллончик в туалете школы, в результате чего пары распространились по второму и четвертому этажу через вентиляционную систему. Надышались испарениями и пострадали девять человек.
Читайте также:
СК: Подросток, избитый на Лобненской улице в Москве, скончался в больнице
СК: На Кубани раскрыли убийство восьмилетней девочки по надписям на зданиях
Mash: В Подмосковье мать в дочкой отравились куриными шариками из «Дикси»
12-летний парень достал нож и стал угрожать преподавателям и ученикам.
О пострадавших пока что ничего не сообщается.
Ранее в школе Верхней Салды Свердловской области ученик шестого класса распылил перцовый баллончик в туалете школы, в результате чего пары распространились по второму и четвертому этажу через вентиляционную систему. Надышались испарениями и пострадали девять человек.
Читайте также:
СК: Подросток, избитый на Лобненской улице в Москве, скончался в больнице
СК: На Кубани раскрыли убийство восьмилетней девочки по надписям на зданиях
Mash: В Подмосковье мать в дочкой отравились куриными шариками из «Дикси»
Евгения Парфентьева