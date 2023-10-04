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Прямо сейчас школьник с ножом угрожает преподавателям и ученикам в школе Москвы

04 октября 2023, 17:43
Фото: iStock/Shutter2U

Фото: iStock/Shutter2U

12-летний школьник с ножом угрожает преподавателям и ученикам в школе Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, действие происходит в школе №1208 в столичном районе Кузьминки.

12-летний парень достал нож и стал угрожать преподавателям и ученикам.


Школьника смогли забаррикадировать в одной из кабинетов и вызвать экстренные службы.

О пострадавших пока что ничего не сообщается.

Ранее в школе Верхней Салды Свердловской области ученик шестого класса распылил перцовый баллончик в туалете школы, в результате чего пары распространились по второму и четвертому этажу через вентиляционную систему. Надышались испарениями и пострадали девять человек.

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#школьник
#преподаватель
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В Москве задержали школьника, угрожавшего ножом учителям и одноклассникам
SHOT: 12-летний подросток, угрожавший ножом в школе, задержан полицейскими
04 октября 2023, 18:19

Фото: iStock/BrianAJackson

Полицейские задержали 12-летнего подростка, который угрожал ученикам и педагогам в школе №1208 на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в разгар учебного дня подросток достал из рюкзака нож и начал угрожать учителям и одноклассникам.

Затем подростка закрыли в кабинете на четвёртом этаже школы в московском районе Кузьминки. Полицейские проводили с ним переговоры, после чего школьник был задержан.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют мотивы поступка мальчика.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что 15-летний подросток, которого избили на Лобненской улице в Москве, скончался в больнице. 

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#происшествие
#школа
#москва
#школьник
#нож
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Избитый на улице в Москве подросток скончался в больнице
СК: Подросток, избитый на Лобненской улице в Москве, скончался в больнице
04 октября 2023, 17:33

Фото: iStock/mrohana

Подросток, которого две недели назад избили на Лобненской улице в Москве, скончался в больнице, об этом сообщили с пресс-службе Следственного комитета по региону.
По информации ведомства, вечером 20 сентября 21-летний мужчина жестоко избил 15-летнего парня за то, что тот сделал ему замечание. 

«В результате полученных повреждений несовершеннолетний потерпевший скончался в медицинском учреждении», - прокомментировали ситуацию представители Следственного комитета.

Подозреваемый был сразу же арестован. Сперва на него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», однако, после смерти мальчика, дело переквалифицировали на ту же статью, но уже четвертую ее часть с пометкой «повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». 

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Бывших менеджеров банка задержали по делу о растрате более 900 млн рублей
04 октября 2023, 16:26

Фото: iStock/blinow61

Полицейские задержали в Москве бывших топ-менеджеров банка по подозрению в растрате 940 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что банкиры в период с 2013 по 2020 год выводили активы вкладчиков и клиентов, выдавая необеспеченные кредиты подконтрольным физическим лицам. В результате чего госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» понесла ущерб в размере более 940 млн рублей.

По словам Волк, были задержаны бывшие управляющие филиалами банка в Москве и в Санкт-Петербурге, акционер и первый зампред правления банка. В отношении них открыты уголовные дела о растрате.

Уточняется, что трое из арестованных заключены под стражу, ещё двое находятся под домашним арестом.

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#полиция
#банк
#финансы
#работники
#кража
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На внедорожнике в Москве обнаружили жучок
SHOT: работники автосервиса в Москве обнаружили жучок на днище авто
04 октября 2023, 16:09

Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Неопознанное устройство обнаружили на днище внедорожника в автосервисе в Москве. Об этом сообщает SHOT.
Устройство с мигающим индикатором обнаружили работники автосервиса в московском районе Ховрино. По предварительным данным, это может быть GPS-трекер, который кто-то присоединил с помощью магнита к днищу внедорожника Land Rover.

В настоящее время хозяйка автомобиля проходит допрос в полиции. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, кто мог установить это устройство и какие цели при этом преследовались. 

Автомобиль осматривают сапёры, чтобы исключить наличие взрывного устройства. 

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#работники
#автосервис
#москва
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В Волоколамске спасли енотовидную собаку, просидевшую в колодце три дня
04 октября 2023, 16:03

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса достали дикую енотовидную собаку, которая провалилась в водопроводный колодец и просидела там три дня. Инцидент произошёл в деревне Гарутино Волоколамского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую диспетчерскую службу «Система-112» обратились местные жители, которые нескольких дней видели животное в гидротехническом сооружении. Люди не решились вызволять дикое животное самостоятельно, опасаясь его агрессии.  

Оперативно прибыв на место вызова, спасатели соорудили петлю из спасательной верёвки и, надев защитные краги, аккуратно вытащили дикого зверя из колодца. Оказавшись на воле, животное убежал в лес.

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#подмосковье
#московская область
#безопасность
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На Кубани пенсионер забил кувалдой восьмилетнюю девочку
СК: На Кубани раскрыли убийство восьмилетней девочки по надписям на зданиях
04 октября 2023, 15:55

Фото: iStock/Pawel Kajak

Житель станицы Ленинградская Николай Мишин получил 11 лет лишения свободы за убийство восьмилетней девочки, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Восьмилетняя девочка пропала еще в 2016 году в посёлке Звезда Ленинградского района. Её поиски не дали результатов, однако,3,5 года спустя, в посёлке начали появляться непонятные надписи на стенах. Полиция обследовала помеченные места и обнаружила там останки ребенка. 

Выяснилось, что 66-летний Мишин до смерти забил ребенка кувалдой за то, что она бегала к нему во двор и отвлекала его. Труп девочки он закопал в поле, а затем растащил её останки по станице, подписав места захоронения. 

В июле 2023 года коллегия присяжных признала Мишина виновным в совершенном преступлении. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

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#девочка
#убийство
#ребёнок
#краснодарский край
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Молодую мать обнаружили мертвой на даче в Свердловской области
04 октября 2023, 14:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Молодую мать обнаружили мертвой на собственной даче в Свердловской области, сообщает E1.RU.
Трагедия произошла неподалеку от города Богданович. 

«Она поругалась с мужем. Я не знаю, что он ей там сказал, она уехала на дачу. Сказала, что поехала топить баню. И там ее обнаружили», - заявила изданию подруга погибшей. 

Близкие женщины рассказали, что у неё остался десятимесячный сын. Она не могла забеременеть около десяти лет и очень люди своего долгожданного ребенка. Сейчас мальчик находится у бабушки, при этом, об отце в СМИ ничего не уточнили.

В настоящий момент в загадочной смерти свердловчанки разбирается полиция. 

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#трагедия
#мать
#мальчик
#смерть
#дача
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Волочкова, в шпагате, осквернила символ воинской славы России
Волочковой грозит до 3 лет заключения за осквернение символов воинской славы РФ
04 октября 2023, 14:19

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Анастасии Волочковой грозит до 3 лет лишения свободы за осквернение символов воинской славы России, сообщает Telegram-канал SHOT.
Звезда российского балета опубликовала в социальных сетях фото, на которых она, в полушпагате, закидывает ногу на советский истребитель Ла-5, как отметили в СМИ, этот вид авиации применялся в самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны. Также, именно этот истребитель использовался в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы» и многих других кино о войне.

Подобным поведением возмутились подписчики Волочковой и написали на неё заявление в полицию. 

Добила балерина свою аудиторию подписав пост - «Ни дня без движухи».

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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#балет
#война
#фото
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В Москве раскрыли убийство 26-летней давности
МВД: В Москве задержали подозреваемых в убийстве женщины в июне 1997 года
04 октября 2023, 13:51

Фото: iStock/tanawit sabprasan

В Москве раскрыли убийство женщины, которое произошло в июне 1997 года, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в июне 1997 года на чердаке одной из многоэтажек района Перово было обнаружено тело женщины со множественными колото-резанными ранами. Тогда разыскать преступников не удалось, однако, 26 лет спустя, сотрудники полиции провели ряд молекулярно-генетических экспертизы, результаты которых позволили определить предполагаемых преступников.

Двоих мужчин задержали в Московской области. Отмечается, что на момент совершения преступления им было около 18-19 лет, свою вину они признали.

​В настоящий момент в деле об убийстве ведутся следственные действия.

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