Психолог Хорс объяснил нападение тренера на подростка в Котельниках

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Психолог, кандидат наук, руководитель Лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс заявил, что причиной нападения тренера по боксу на подростка в подмосковных Котельниках могли послужить эмоции, в частности, неконтролируемый гнев.
«Большинство поступков людей, к сожалению, не рациональны, а эмоциональны. Под воздействием эмоций человек идёт и совершает разные ошибки, за которые потом полжизни может расплачиваться. Этот тренер разозлился на мальчишку не потому, что мальчишка его спровоцировал, а потому, что в мировоззрении этого тренера нет такого сценария», — пояснил в беседе с RT Хорс.
Он добавил, что категоричность суждений одного человека может не соответствовать реальности, что будет вызывать его гнев.
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