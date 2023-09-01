Псковский губернатор Ведерников заявил о появлении неопознанного объекта в небе

Фото: сайт Кремля
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что в небе над микрорайоном Кресты был зафиксирован неопознанный объект. Об этом пишут «Известия».
«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На земле никаких последствий нет», — цитирует издание слова главы региона.
Он добавил, что были приняты все необходимы меры для его ликвидации.
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