Сторонники ПЦУ пытались захватить храм в Ирклиеве

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Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) при помощи рейдеров пытались захватить Свято-Троицкий храм, принадлежащий Украинской православной церкви (УПЦ), в городе Ирклиев. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
В итоге, захват был остановлен, заявили в Черкасской епархии.
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Анастасия Чинкова