Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Публицист Станислав Белковский* включëн в список иноагентов, об этом сообщили в Минюсте РФ.
Белковский* являлся колумнистом газеты «Московский комсомолец», участвовал в еженедельной программе «Белковский. Прямая линия» в качестве «главного специалиста» телеканала «Дождь»*, а также был автором еженедельной передачи «Время Белковского» на радиостанции «Эхо Москвы».
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*Является иностранным агентом
Евгения Парфентьева