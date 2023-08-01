Пушилин: девочки из ДНР не пострадали от рук педофила в лагере в Анапе

Фото: сайт Кремля
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что с девочками из региона, которые отдыхали в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе все в порядке, они не пострадали.
Напомним, ранее стало известно, что пять девочек в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе подверглись сексуальному насилию, одна из них приехала из Подмосковья, остальные – из ДНР. Подозреваемый задержан. Позже стало известно, что педофил ранее прошелся по нескольким детским лагерям, где трогал спящих девочек и мальчиков
Он подчеркнул, что девочки не пострадали. По его словам, дети в порядке. При этом профильные ведомства держат ситуацию под контролем.
Читайте также:
Педофил из ЖК «Пригород Лесное» задабривал детей деньгами и пытался увести с площадки
Педофил из Анапы запер вожатых в комнате, перед тем как пройтись по детским спальням
Сразу пять девочек стали жертвами насильника в лагере в Анапе
«Спешу всех успокоить в связи с тревожной информацией о девочках из Донецкой Народной Республики, которые отдыхают в детском лагере в Анапе», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Читайте также:
Педофил из ЖК «Пригород Лесное» задабривал детей деньгами и пытался увести с площадки
Педофил из Анапы запер вожатых в комнате, перед тем как пройтись по детским спальням
Сразу пять девочек стали жертвами насильника в лагере в Анапе
Элина Позднякова