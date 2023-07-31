Пушилин: Два человека погибли, шесть пострадали в результате обстрела Донецка

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Врио главы ДНР Денис Пушилин подтвердил гибель двух человек при обстреле центральной части Донецка со стороны ВСУ. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
В результате обстрела, два человека погибли, шесть получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он также сообщил о повреждении предприятия в Ясиноватой. По словам Пушилина, водоканал был атакован с помощью дрона, выпущенного ВФУ.
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Анастасия Крестьянова