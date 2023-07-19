Пушилин: При обстреле Макеевки пострадали годовалая девочка и ее беременная мать

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела ВСУ Макеевки, пострадали годовалая девочка и ее беременная мать.
По словам политика, регион подвергся массовому обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого, увечья получил годовалый ребенок. Беременная женщина госпитализирована, добавил политик.
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Анастасия Крестьянова